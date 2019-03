Crespo sicuro: Inter, hai un vero top (e non è Icardi)

Hernan Crespo ha una certezza: nell’Inter gioca un centravanti di spessore internazionale, in grado di fare grandissime cose. E non è Icardi.Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex bomber argentino dice la sua sul nuovo crac che sta emergendo nella squadra di Spalletti: Lautaro Martinez.

L’investitura – “Lautaro è un grande. Giovane, forse ancora acerbo, ma molto talentuoso”, esordisce l’ex ‘Valdanito’. “Fa cose impressionanti e, soprattutto, sa farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Ha già imparato a conoscere le difese delle squadre italiane, non si lascia intimidire, gioca con coraggio e personalità. E tenete presente che ha cominciato a fare il titolare in un periodo non facile per l’Inter, con tutte le polemiche per il caso Icardi e quanto ne è seguito”.

Non è un centravanti – E dire che Lautaro non è neppure un autentico centravanti: “Non è un centravanti come lo ero io, e come lo può essere Icardi. Ama muoversi su tutto il fronte d’attacco, potrebbe tranquillamente agire da seconda punta nel modulo 4-4-2. Però, adesso che deve stare là davanti da solo, non dimostra di essere in difficoltà, tutt’altro. Si è adattato molto bene, con grande spirito di sacrificio”.

Presente e futuro – Lautaro, insomma, può essere il futuro dell’Inter, anche se per Crespo “secondo me è il presente. Di lui mi parlò benissimo il mio amico Juan Sebastian Veron, uno che di calciatori se ne intende e raramente sbaglia un giudizio. Anche in questo caso Seba ha avuto ragione: Lautaro è un potenziale campione”.

