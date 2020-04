Crespo sogna Inter e Milan, i suoi dubbi sulla Juventus

Hernan Crespo è stato un grande bomber a cavallo tra gli anni '90 e i primi anni 2000, ma ora è diventato allenatore. Al momento lavora in Argentina, al Defensa y Justicia, ma non esclude un possibile ritorno in Italia (dove ha già guidato il Modena).

Ci sono però alcune piazze che fanno più gola al Valdanito rispetto ad altre: "Ambisco a tornare in Italia, logicamente – ha spiegato ai microfoni di 'Sky Sport' -. Vorrei tornare a San Siro, sempre ammesso che non lo tirino giù. Mi piacerebbe allenare le squadre per cui ho giocato, chiaro che Inter e Milan sarebbero un sogno".

In difficoltà lo metterebbe, invece, un'eventuale chiamata della Juventus: "Chiaro che il mio affetto verso Inter e Milan sia diverso, ma non lo so. In questo momento non ci penso, prima dovrebbero propormelo. Sarebbe difficile, perché ci ho sempre giocato contro. Ma certamente ci sono grande rispetto e competitività".

SPORTAL.IT | 08-04-2020 21:22