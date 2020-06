Crespo sogna la Premier League

Il sogno di Crespo è quello di allenare a grandi livelli, possibilmente in Premier League. Ci ha giocato e spera di tornarci, come allenatore: "La Premier League continua a crescere e io spero di tornare a lavorarci", le sue parole riportate dal The Sun.

L'ex attaccante, tra le altre, di Parma, Lazio e Inter, ha un suo personale modello di allenatore: "Mourinho mi ha mostrato come diventare un top manager". Crespo si è detto pronto ad allenare in Premier League o in Championship.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 07:46