Criscitiello boccia tutti: Juve, Milan e Inter

Il mercato di gennaio ha chiuso i battenti (anche se ci sarà l’appendice di Hamsik pronto a volare in Cina) ma secondo l’esperto Michele Criscitiello nessuna delle big ha saputo approfittarne. Nel suo editoriale su Tmw il giornalista boccia tutti, dalla Juve all’Inter, passando anche per quel Milan che per molti è stato il re del mercato con l’arrivo di Paquetà e Piatek. Ecco cosa scrive: “Chi ha deluso, parzialmente, è la Juventus. Seguite il ragionamento prima di darmi del “deficiente” che attacca sua Maestà Juventus che da mille anni vince tutto e contro tutti. Nell’anno in cui compri Cristiano Ronaldo, per provare a fare il triplete, e si rompe tutta la difesa in pieno mercato con la sessione ancora aperta hai l’obbligo morale di riparare…Se hai fuori Bonucci, Chiellini e Barzagli e cedi Benatia e poi prendi solo Caceres, anche a livello numerico, non ci stai dentro. Avevi la fortuna, nella sfortuna, di avere il mercato aperto. Non lo hai sfruttato e ne paghi le conseguenze. E’ come se uno andasse in un negozio, comprasse un abito di marca, costoso, poi camicia, cravatta di Marinella, scarpe Tod’s e dicesse al commesso che non vuole la pochette perché deve risparmiare pochi euro. Sintesi: se prendi Ronaldo per vincere tutto, durante l’anno non puoi lasciare nulla al caso. La Juventus l’ha fatto e rischia di pagarne seriamente le conseguenze. Lo scudetto lo vincerà in cavalleria ma addio triplete… La Champions darà il giudizio su questa stagione. Se uscirà agli ottavi sarà fallimentare. Se uscirà ai quarti sarà negativa. Se uscirà in semifinale avrà fatto il massimo delle sue potenzialità. Se perderà la finale sarà l’eterna seconda anche con il numero 1 al mondo. Insomma, la Juventus deve vincere la Champions per avere ragione su tutta la linea.

COSA MANCA AL MILAN – Non ha sfruttato, in pieno, il mercato neanche il Milan che chiude senza esterno alto e senza un centrocampista. Ottimo l’acquisto di Paqueta, anche se come immaginavamo è un trequartista in una squadra che gioca 4-3-3. Nel gol di ieri ha dimostrato che deve giocare nei 16 metri. Se lo metti mezzala, per sostituire Bonaventura, va in depressione perché gioca lontano dalla porta e limiti le sue caratteristiche. Se non lo fai giocare, Leonardo si incavola con Gattuso. Piatek ha avuto un impatto devastante con il Milan, come lo ebbe a settembre con il Genoa. Non era facile, ci togliamo il cappello di fronte a questa partenza del polacco.

DOVE SBAGLIA L’INTER – Non è stato un mercato all’altezza neanche quello dell’Inter. Se la domenica annunci di voler accontentare Perisic che vuole andare via e poi il giovedì non hai mezza offerta in mano c’è un problema, almeno, di comunicazione. Spalletti non ha gradito, anche se l’allenatore oggi è l’ultimo che può parlare o muovere critiche. Con la squadra che ha a disposizione avrebbe dovuto fare molto di più. La partita con il Bologna è stata indecente almeno quanto i nomi in cinese dietro le maglie. Spalletti è uscito dalla Champions, è stato eliminato in Coppa Italia e in campionato sta facendo il compitino. L’Inter deve cambiare marcia e gioco. In estate avrà bisogno di calciatori con mentalità vincente più che di collezione di figurine. Altrimenti vincere sarà sempre e solo un verbo da cercare alla V del dizionario.

SPORTEVAI | 04-02-2019 10:38