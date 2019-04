Criscitiello distrugge il Napoli: Osceno

Il 3-1 al Chievo non fa testo: vincere contro una squadra ormai retrocessa non salva quanto non è riuscito a fare di buono prima. E’ il pensiero di Michele Criscitiello sul Napoli. Il direttore di Sportitalia rompe il muro di buonismo, che a volte ammorbidisce i giudizi sulla squadra di Ancelotti, e spara a zero in riferimento all’Europa League. Era o no quello di Londra l’appuntamento più importante? Usa aggettivi pesanti Criscitiello nel suo editoriale su Tmw, si va da “improponibile” a “osceno”. Sotto accusa la prestazione con l’Arsenal, con cui gli azzurri hanno parzialmente compromesso la qualificazione alle semifinali di coppa perdendo 2-0 a Londra.

LA TESTA – Criscitiello attacca: “Per ora, giudichiamo quello che abbiamo vista: il nulla! Perdi ad Empoli perché hai la testa a Londra. Pareggi con il Genoa perché hai la testa a Londra. Vai a Londra e ti presenti senza testa? Prestazione oscena, risultato addirittura positivo”. In sostanza poteva finire molto peggio e allora sì che i sogni di remuntada sarebbero stati spazzati via. Il giornalista irpino però non si ferma qui e distrugge anche il resto della stagione: “Il campionato boccia Ancelotti per quello che non ha fatto vedere quest’anno. L’Europa, dopo la Coppa Italia, rischia di mettere un macigno su tutta l’annata”.

IN INFRADITO – Neanche un secondo posto che sembra blindato, e che non tutti avevano pronosticato alla vigilia (anzi, ricordando le famose griglie estive, non pochi vedevano il Napoli come quinta forza del campionato) basta per salvare i partenopei da una bocciatura impietosa: “Il tempo dei falsi moralisti e del partito dei finti preti sta per finire. Inter e Napoli (aspettiamo ancora un pochino) sono di fronte ad una stagione negativa”. Oltre all’innegabile paragone col predecessore, convitato di pietra ormai dalla scorsa estate, la vera colpa di Ancelotti è di aver consentito una passeggiata serena ad Allegri: “Non si doveva migliorare il risultati di Sarri ma neanche il Napoli avrebbe dovuto consentire di far disputare, alla Juventus, il campionato in infradito. Allegri ringrazia e decide anche quando perdere”.

SPORTEVAI | 15-04-2019 08:38