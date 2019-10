Criscitiello: E' la vera delusione in A, per lui tempo scaduto

Tempo di sosta, tempo di mini-bilanci. Se per Juve e Inter si parla soprattutto in chiave mercato, con i possibili colpi di gennaio che già fanno sognare i tifosi, se per il Milan si aspetta di capire se davvero funzionerà la cura-Pioli dopo l’esonero di Giampaolo e se la Roma è nel perenne limbo di chi non sa ancora cosa vuol fare da grande, molte polemiche sono nate attorno al Napoli di Ancelotti.

LA SITUAZIONE – Partito con l’etichetta di principale anti-Juve, anche per la continuità tecnica garantita da un allenatore al secondo anno di fila sulla panchina a differenza di tutte le altre grandi, il Napoli ha alternato poche prestazioni super a qualcahe flop inatteso.

LE POLEMICHE – La confusione tattica con alcuni giocatori in cerca di ruolo, le polemiche per il caso-Insigne, la difficoltà a segnare (due pari per 0-0 di fila), la prima sconfitta interna contro il Cagliari hanno ridimensionato il ruolo degli azzurri.

IL COLPEVOLE – Per Michele Criscitiello il principale responsabile è l’allenatore. Il direttore di Sportitalia nel suo editoriale su Tmw va giù pesante nei confronti del tecnico partenopeo.

LA DELUSIONE – Per il giornalista irpino sta scoccando l’ora della verità per Carlo Ancelotti a Napoli. “In questi 16 mesi è la vera delusione della nostra serie A”. Criscitiello spiega che il motivo è anche perché abbiamo aspettative elevatissime verso uno dei migliori allenatori del mondo degli ultimi 15 anni.

DOV’E’ LA SUA MANO? Per il direttore di Sportitalia già la scorsa stagione è stata una mezza delusione ed adesso è già a – 6 dopo 7 giornate dalla vetta della classifica. La mano dell’allenatore ancora non si è vista. Manca costanza a questo Napoli per fare qualcosa di unico, oltre alla singola vittoria di Champions con il Liverpool.

GAME OVER – Il giornalista chiude la parentesi con una profezia nefasta, scrivendo che Ancelotti ha vinto tutto, ovunque. Gli manca Napoli, vincere in Campania sarebbe qualcosa di unico ma di questo passo finirà senza successi. Il tempo è scaduto. Ora o mai più, altrimenti, difficilmente il prossimo anno resterà ancora a Napoli, dopo che questa estate qualche scricchiolio già c’è stato.

SPORTEVAI | 14-10-2019 08:43