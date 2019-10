Criscitiello: Juve, paragoni sbagliati e che caduta di stile

La requisitoria di Andrea Agnelli durante l’assemblea dei soci della Juventus continua a far discutere ed anche i numeri evidenziati dal presidente bianconero sono oggetto di analisi e discussioni. Gli opinionisti sono spaccati in due partiti, c’è chi ricorda che le ricapitalizzazioni all’epoca dei Moratti e dei Berlusconi erano sempre accolte con entusiasmo a differenza di quanto ha chiesto Agnelli e chi fa notare che non tutti i conti tornano.

IL BILANCIO – E’ quello che fa Michele Criscitiello nel suo editoriale su Tmw. Il direttore di Sportitalia non accetta i paragoni fatti da Agnelli. La Juventus ha chiuso con un passivo di 40 milioni di euro ed è costretta a ricapitalizzare per 300 milioni di euro e lo sponsor della casa madre deve aumentare il budget da investire.

LA DIFFERENZA – Criscitiello sottolinea che l’ultimo bilancio del club bianconero può essere paragonato a quello di dieci anni fa del Real Madrid, e se Agnelli dice che anche Manchester, Barcellona e Real chiedono soldi ai soci tra i 500 milioni e il miliardo di euro è giusto anche paragonare i fatturati che sono ancora troppo distanti.

I MERITI – Vengono riconosciuti anche i meriti di Andrea Agnelli che,, da quando ha preso in mano il potere calcistico della famiglia, ha fatto un grande lavoro: tecnico, sportivo e finanziario. Prima di lui, i cugini dell’altra sponda avevano creato grandi danni al club dimostrando di non essere abili come Andrea nel calcio.

L’ERRORE – Il vero errore è stato commesso su Conte, “una caduta di stile che non puoi permetterti se di cognome fai Agnelli e rappresenti la dinastia italiana per eccellenza”. Per il direttore di Sportitalia tirare fuori una storia vecchia di sette anni non ha alcun senso. Avrebbe potuto farlo qualche anno prima quando Conte non era allenatore dell’Inter. Sarebbe stato comunque sbagliato ma, almeno, sarebbe potuto essere parzialmente giustificato.

LO STILE – Se, all’epoca dei fatti, hai deciso di tutelarlo e appoggiarlo non puoi rinnegare la tua stessa linea solo perché sono passati 7 anni e sono cambiate le cose tra presidente e allenatore. Avrebbe potuto, tranquillamente, la Juventus far scattare il licenziamento a Conte per giusta causa, essendo fatti che risalivano alla vecchia esperienza di Conte a Siena e la Juventus era vittima della squalifica e avrebbe cercato un allenatore “pulito”. Tornare su una storia di sette anni fa e non nominarlo mai non è un gesto di potere da parte di un presidente come Andrea Agnelli.

SPORTEVAI | 28-10-2019 09:06