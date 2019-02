Criscitiello: Leonardo si sbagliava e i fatti lo dimostrano

Una carezza e un buffetto. Michele Criscitiello, direttore di Tmw e di Sportitalia, riserva un duplice trattamento all’ad del Milan Leonardo e spiega tutto nel suo editoriale: “Leonardo su Piatek ha avuto ragione. Le riserve sul polacco erano molte. Più sul costo dell’affare che sulle qualità del calciatore. 35 milioni di euro, più bonus, per uno che ha segnato solo 4 mesi sembravano un azzardo. Poi mettici che segnare con il Milan non è facile come segnare con il Genoa e fai un cocktail di dubbi. Invece Leonardo, questa volta, ha avuto ragione. Ci togliamo il cappello. Piatek se continua così ne varrà 70 di milioni. Ha avuto un impatto con il Milan devastante e ridere di gusto di Higuain è la soddisfazione più grande della dirigenza rossonera. Leonardo, 1-0 palla a centro. Ma possiamo subito pareggiare i conti perché su Gattuso-allenatore, Leo si sbagliava e i fatti stanno dimostrando che quello che dicevamo su Rino era tutto giusto”.

SUPER-RINGHIO – “Un grande allenatore oltre che un grande motivatore. Fare quello che sta facendo Gattuso, con tanti infortunati e una situazione gestionale non semplice, non era una passeggiata. Gattuso ha vissuto in bilico più di un circense che passeggia su un filo con un piede avanti e uno dietro. Ha lavorato e ha dimostrato di essere un grande. Il Milan lotta per la Champions, può arrivare fino in fondo e i calciatori che dedicano al proprio allenatore le storie sui social è il regalo più bello per un Mister. Gattuso lo amano tutti per tre ragioni: è uno vero, è un buono e ha le p… Lunga vita a Gattuso e al Milan. Leo, 1-1…”.

MAXI AVEVA CAPITO – Poi passa al capitolo Inter e Icardi e dice: “All’Inter, invece, stanno uscendo di testa: Icardi e WandaNera stanno mandando al manicomio i dirigenti. Marotta non si fa intortare facilmente da due ragazzini ed è spinto dal popolo del web che vuole fustigare Maurito. Fin qui tutto normale ma togliere la fascia e non farlo rinnovare non gioverebbe certo al club. La gestione del rinnovo dell’argentino è stata sbagliata sin dall’inizio. Poi la figura di Wanda-Nera inizia a diventare davvero stucchevole. Scrive più lei sui social della Ferragni che lo fa di mestiere. Scrive cose sbagliate e fuori luogo e, sinceramente, quella che sembrava la famiglia del Mulino Bianco oggi sembra una gabbia di matti. Vuoi vedere che fece bene Maxi Lopez a scappare da tutti loro e quello intelligente era lui ad aver capito tutto prima degli altri?”.

SPORTEVAI | 18-02-2019 08:37