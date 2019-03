Criscitiello: L'Inter sembra una scuola elementare

Di come giochi l’Inter, delle difficoltà che ha incontrato con la Spal nel primo tempo e di che margini di miglioramento di manovra abbia si parla sempre meno. Se dici nerazzurro, dici Icardi e tutte le polemiche che si porta con sè il tormentone che logora dentro e fuori l’ambiente interista. Così Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo editoriale su Tmw va giù pesante e scrive: “Capitolo Inter, a 6 giorni da uno dei derby più belli e importanti degli ultimi anni (anonimi). L’Inter vince ma non brilla con la Spal. Basta e avanza di questi tempi. C’è poco da commentare. Piuttosto andrebbero analizzate le parole di Spalletti, in conferenza stampa il giorno prima. Il tema? Sempre lo stesso. Così come l’obiettivo da colpire. Tema Icardi e Marotta nel mirino. Le ripicche da scuola elementare, in una società come l’Inter, non sono consentite”.

PLAYSTATION – Spalletti sia coerente, almeno, con se stesso. Se ha detto di non voler parlare più del caso Icardi, allora, non lo faccia. Le frecciatine interne, a microfoni accesi, e le prese per i fondelli non sono roba da Inter. Il rispetto per uno dei dirigenti più vincenti degli ultimi dieci anni non deve mai mancare. Ha vinto più Marotta sul campo che Spalletti alla playstation. Marotta ha i suoi limiti e i suoi difetti come tutti noi comuni mortali. Il caso Icardi era stato gestito male prima che arrivasse lui da Torino. Più che mandarsele a dire, farebbero bene a chiudersi nello spogliatoio o in ufficio e le risolvano direttamente tra di loro le diatribe”.

TEMPO PERSO – “Non entriamo nel merito di chi abbia ragione o meno ma, certamente, non possiamo perdere tempo tutte le settimane a parlare di Icardi. Questa è la settimana che porta al derby e l’argentino servirebbe tantissimo a questa squadra, anche se non gioca da diverse settimane e andrebbero valutate realmente le sue condizioni”.

SPORTEVAI | 11-03-2019 08:31