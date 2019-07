Criscitiello: “Non solo Icardi e Radja fuori dai piani di Conte”

Un gruppo compatto, unito, granitico. È quello che vuole costruire Antonio Conte all’Inter, naturalmente con l’aiuto di Beppe Marotta. Per farlo, però, il nuovo tecnico nerazzurro deve liberarsi dei giocatori non ritenuti affini a tale progetto: come dichiarato ieri nella conferenza stampa di presentazione dell’allenatore salentino, Mauro Icardi e Radja Nainggolan non rientrano nei piani tecnici dell’Inter, che dunque spenderà i prossimi giorni per trovare una sistemazione ai due, togliere i loro stipendi dal monte ingaggi del team e reinvestire tali risorse in nuovi giocatori, più adatti ai voleri di Conte: Edin Dzeko e Romelu Lukaku rimangono i primi obiettivi dei nerazzurri.

IL TERZO ESUBERO. Secondo Michele Criscitiello, però, c’è anche un terzo nerazzurro nella lista dei partenti stilata da Conte e Marotta. “Bisogna vendere bene – ha scritto il giornalista su Tuttomercatoweb -, Icardi, Nainggolan e anche Perisic”. Già, perché pure l’esterno croato, reduce da una stagione con pochi alti e molti bassi, sarebbe stato messo all’indice dal nuovo allenatore. “Il nome del croato – prosegue Criscitiello – non è stato fatto, ma anche lui non rientra nella lista di Conte”. Una volta piazzati questi costosi esuberi, l’Inter avrebbe la forza necessaria per inseguire i suoi veri obiettivi.

IL TEMPO STRINGE. Ma Marotta deve sbrigarsi, il tempo stringe e Conte preme per iniziare a lavorare il prima possibile con i suoi giocatori desiderati. “Si deve chiudere Lukaku – conclude Criscitiello -, ma anche Dzeko, prima della partenza per la International Champions Cup dove i nerazzurri affronteranno Manchester United, Juventus e Tottenham e inizieremo a vedere come cresce la creatura di Conte”.

SPORTEVAI | 08-07-2019 11:13