Criscitiello replica duramente a Binaghi, fa eco alle polemiche di Sinner e sentenzia: “Finirà nel dimenticatoio”

Criscitiello risponde per le rime alle affermazioni di Binaghi sulla Lega Serie A e alimenta lo scontro tra tennis e calcio, dicendosi sicuro che passata l'era Sinner la racchetta in Italia tornerà nel dimenticatoio

La presenza nella capitale delle finali degli Internazionali d’Italia e del derby Roma-Lazio nello stesso weekend ha acceso un vero e proprio scontro tra calcio e tennis, con il Presidente della FITP che nella giornata di giovedì aveva riservato critiche accese alla Lega Serie A. A rispondere per le rime ad Angelo Binaghi ci ha pensato Michele Criscitello, che a Sportitalia non ha risparmiato critiche al 1000 romano, prevedendo anche un crollo dell’interesse per il tennis una volta che Jannik Sinner appenderà la racchetta al chiodo.

Criscitiello: “Non si può dire che interessa più il tennis che il calcio”

Dopo la vittoria di Sinner su Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, Binaghi era tornato sul caos riguardo la data e l’orario derby di Roma – che alla fine si disputerà alle 12:00 di domenica 17 maggio -, ribadendo la sua intenzione di non spostare la finale del singolare maschile, facendosi forte anche del sempre maggiore interesse che il tennis riscuote nel Bel Paese.

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Punto di vista che non trova per niente d’accordo Criscitiello, per il quale – nonostante il periodo d’oro dello sport della racchetta in Italia – il calcio sarà sempre lo sport con il maggiore seguito e interesse: “Io sono stato a Roma un giorno e mezzo e si parlava soltanto di Roma-Lazio. Con tutto il rispetto, vanno a vedere Sinner, che è un grande, 8000 persone. Allora ragazzi, questi sono sport che vivono del singolo, il Presidente della federazione tennis non può dire che l’opinione pubblica è più interessata al tennis che al calcio e non può dare del deficiente a un dirigente”.

Criscitiello risponde per le rime a Binaghi

Il direttore di Sportitalia ha poi risposto per le rime a Binaghi – finito nel mirino anche di alcuni tifosi anche sui social -, che aveva attaccato aspramente l’operato di Andrea Butti per quanto riguarda io calendario di Serie A: “Io faccio un fatturato maggiore rispetto all’altro e devo dire che l’altro è un deficiente? Ci sono modi e modi. Se io sto facendo un buon lavoro e tu stai facendo un lavoro così così non vengo a dire sei un deficiente. Lui ha ragione perché i fatti danno ragione alla Federazione tennis, stanno facendo un grande lavoro, lui sta facendo un grande lavoro, questo però non può dare la possibilità al numero 1 del tennis di offendere il sistema calcio, pur sapendo che stiamo facendo schifo sotto tutti i punti di vista”.

Criscitiello fa eco alle polemiche di Sinner e poi sentenzia: “Il tennis finirà nel dimenticatoio”

Alle accuse sulla gestione del calendario del campionato italiano, Criscitiello ha inoltre risposto evidenziando i difetti nella programmazione degli Internazionali d’Italia, con alcuni giocatori – tra i quali anche Luciano Darderi – che hanno finito per fare le ore piccole, facendo eco anche alle lamentele di Sinner che aveva puntato il dito su quest’aspetto sia a Madrid che a Roma: “Facciamo giocare a tennis con il freddo fino alle 2 del mattino, però loro sono dei geni.

Infine Criscitiello ha sentenziato anche un notevole calo dell’interesse per il tennis una volta che Sinner si sarà ritirato: “La verità è che il tennis sta vivendo solo grazie al fenomeno Sinner. E’ un pò come capitato in passato con Alberto Tomba per lo sci o Valentino Rossi per la MotoGp, finiti questi poi è uno sport che finisce nel dimenticatoio. In Italia sappiamo che stiamo facendo schifo ma viviamo di calcio”.