Criscitiello rivela che Kean doveva andare al Frosinone

Oggi Allegri se lo coccola, Paratici ha fatto partire il braccio di ferro con Mino Raiola per ottenere un rinnovo a cifre accettabili, Mancinise lo tiene stretto pensando alla penuria di attaccanti della sua nazionale e mezzo mondo lo desidera ma solo fino a pochi mesi fa per Moise Kean il destino sembrava diverso. Nè Champions League, nè scudetto da festeggiare. Probabilmente poche copertine, niente prime pagine e sulla Nazionale chissà. Già perchè a sentire Michele Criscitiello la Juventus – anche per accontentarlo – aveva deciso di parcheggiarlo al Frosinone, ben lontano dagli attuali riflettori e con la durissima lotta per la salvezza come obiettivo.

LA TRATTATIVA – Il direttore di Sportitalia rivela i dettagli della trattativa nel suo editoriale per Tmw , scrivendo che l’operazione aveva anche l’ok di Raiola. Kean sarebbe stato ceduto al Frosinone che, però, avrebbe dovuto mettere 20 milioni di euro. Criscitiello spiega: “La Juventus avrebbe perso per soli 20 milioni di euro un suo talentino del 2000? Allora Paratici non credeva in Kean? Assolutamente no. La Juventus aveva fissato già il prezzo, di riscatto, a 30 milioni di euro. Al Frosinone la possibilità di fare una plusvalenza di dieci milioni di euro in un anno e mezzo, in caso di salvezza della squadra di Baroni. C’erano i presupposti e a Capozucca l’idea piaceva ma, a gennaio, 20 milioni di spesa non erano alla portata del club di Stirpe”.

IL DIETROFRONT – L’affare sembrava fatto ma c’è stato il dietrofront per ragioni economiche. La possibilità del riscatto a 30 milioni era concreta ma il rischio nessuno, giustamente, se l’è preso a Frosinone. Quello che poteva sembrare un danno per Kean, che sembrava pertanto costretto a rimanere in bilico tra panchina e tribuna, si è poi rivelato – come hanno dimostrato i fatti di queste settimane – una fortuna per lui e per la Juve. Kean ha segnato 7 gol, tra Juve e Nazionale, ed è il nome nuovo che fa sperare tutti. Ovviamente oggi il suo valore non è più di 30 milioni di euro, è in costante crescita e se continua di questo passo chissà quanto varrà a giugno. Questione di sliding doors, quelle porte che si sono chiuse per il passaggio a Frosinone e si sono aperte per la sua affermazione alla Juve.

SPORTEVAI | 08-04-2019 08:32