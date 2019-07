Criscitiello rivela perchè la Juve può arrivare a Chiesa

E’ stato uno dei primi nomi su cui Sarri ha dato un ok incondizionato: Federico Chiesa è nel mirino della Juventus da anni e questa volta sembrava quella giusta per vestirlo di bianconero. Fossero rimasti i Della Valle è possibile che l’affare si sarebbe già concluso, l’arrivo di Commisso ha rimescolato le carte e ora la situazione è di stallo. Si decide tutto in questi giorni, con il giocatore che – di rientro dopo le vacanze più lunghe per aver disputato gli Europei Under 21 – incontrerà la nuova proprietà negli States. Un faccia a faccia che sarà decisivo per il futuro dell’attaccante.

LA PROMESSA – Il neo-patron viola si è sbilanciato parecchio nei confronti della tifoseria fiorentina, rimangiarsi la parola e cedere il giocatore sarebbe un brutto colpo ma ci sono due fattori importanti in questa vicenda, come spiega Michele Criscitiello. Il direttore di Sportitalia, nel suo editoriale su Tmw, ricorda innanzitutto la volontà del giocatore che è quella di giocarsi una chance in un club che disputi la Champions League. Poi aggiunge un secondo – e forse decisivo – aspetto.

LA SCELTA – La Juventus può ancora sperare, secondo Criscitiello che scrive che Chiesa vale almeno, 80 milioni di euro. La Fiorentina dovrebbe accettare l’offerta e con quei soldi fare parte del mercato per rinforzare la squadra: “Chiesa è all’apice della sua carriera. Non ha un agente ma un padre che fa gli interessi del figlio. Oggi restare a Firenze potrebbe non essere la scelta giusta e anche la società sa bene che le cifre proposte oggi potrebbero non tornare domani. Icardi, Dybala e Milinkovic sono esempi sotto gli occhi di tutti”.

SPORTEVAI | 15-07-2019 09:20