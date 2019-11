Criscitiello si schiera: Forza De Laurentiis

La multa ad Elmas per aver contravvenuto al silenzio stampa imposto dalla società è solo l’antipasto: la mannaia di De Laurentiis sta per cadere sugli “ammutinati” del Napoli e il patron azzurro sta studiando con gli avvocati come far pagare caro ai giocatori il no al ritiro dopo la gara di Champions contro il Salisburgo. Così come è attento a stipulare contratti ricchi di cavilli e di postille, De Laurentiis è un esperto nel trovare buchi e falle nei comportamenti stabiliti dai contratti. Giusto o sbagliato?

IL PARERE – Per Michele Criscitiello è un gesto da applaudire. Il direttore di Sportitalia si schiera apertamente con Adl e motiva tutto nel suo editoriale su Tmw.

LA MOSSA – De Laurentiis sta pensando al 5% della multa, al collegio sindacale, e sogna di decurtare il 50% dall’ultima mensilità e trovare qualche cavillo sui diritti di immagine e per Criscitiello deve andare fino in fondo, a costo di perdere davanti al collegio e di dover comunque dare tutti i soldi ai suoi calciatori.

IL PRECEDENTE – Il giornalista sottolinea che ne va della sua credibilità e di quella del Napoli e che creerebbe un precedente storico. Lui che è così attento ai diritti di immagine, potrebbe basare parte della multa anche sul danno di immagine, considerato che a livello federale i calciatori sono super tutelati e su quella base diventa difficile mettere le mani in tasca ai calciatori.

L’AIC – Viene bacchettata anche L’Associazione Italiana calciatori (AIC) che per Criscitiello quando c’è da tutelare i diritti dei calciatori scende in campo con il piede a martello, quando invece dovrebbe tirare le orecchie a tesserati che non rispettano gli ordini della società non si scompone proprio.

TUTTI PUNITI – Non c’è maniera migliore per danneggiare veramente gli atleti: i calciatori li puoi colpire in due modi: mettendo loro le mani in tasca e non facendoli giocare. Altri modi non esistono. Oltre alla squadra, per il direttore di Sportitalia De Laurentiis dovrebbe multare anche Ancelotti e lo staff.

SPORTEVAI | 18-11-2019 08:56