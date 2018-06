Criscito: "Ho rinunciato alla Champions per il derby"

Domenico Criscito è stato presentato come nuovo giocatore del Genoa: "Il derby mi è mancato, ne ho vinti 5 su 7 e spero di vincerne ancora. Con il Genoa sono sempre rimasto in ottimi rapporti. C'è stato un contatto con il presidente, quindi ci siamo visti a Milano ed in dieci minuti si è fatta la trattativa. La mia è una scelta di cuore. Sono innamorato del Genoa e per tornare ho rinunciato ai soldi e a giocare ancora in Champions, ma sono felice. Non vedo l'ora di iniziare il ritiro, sarà emozionante ricominciare a correre con questa maglia nello stadio in cui sono cresciuto. Cercherò di trasmettere ai nuovi compagni la mia genoanità per dare tutti più del 100% in campo".

La partenza di Perin: "Sappiamo che il Genoa perderà un grandissimo portiere, ma arriva Marchetti un giocatore d'esperienza che ha fatto bene alla Lazio ed ha tanta voglia di ricominciare. Penso che farà bene col Genoa".

SPORTAL.IT | 06-06-2018 16:10