Criscito: "Nazionale forte, Mancini è l'uomo giusto"

Durante il secondo giorno di ritiro della Nazionale a Coverciano, ha parlato Domenico Criscito, ex Zenit San Pietroburgo che ha lavorato diversi anni con Roberto Mancini: "Dopo la delusione Mondiale è dura ripartire ma il gruppo è forte, ci sono giovani molto bravi con entusiasmo, sono fiducioso".

Sul neo ct della Nazionale, il terzino non ha dubbi: "Mancini è l'uomo giusto, mette personalità, grinta e la sua esperienza al servizio del gruppo. Ha vinto tanto, per ripartire è l'uomo ideale e personalmente devo solo ringraziarlo, mi sono sempre trovato bene, voglio ricasmbiarlo con le prestazioni sul campo".

In conclusione, Criscito parla del suo ritorno a Genova: "Quando mi hanno chiamato ho detto subito di si, sono legatissimo ai colori rossoblu".

SPORTAL.IT | 25-05-2018 14:35