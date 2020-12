Criscito: "Questa vittoria ci voleva"

Dopo la vittoria per 2 a 1 contro lo Spezia il capitano del Genoa Calcio, Mimmo Criscito ha parlato sui social.

Criscito non giocava da un mese in mezzo ed è stato anche autore di una delle due reti della squadra, Su Instagram ha voluto lasciare un messaggio di auguri ai tifosi ma anche di incoraggiamento a tutto il club: “Si arrivava da un momento davvero difficile abbiamo giocato da squadra, abbiamo sofferto insieme, gioito insieme. Sappiamo che possiamo e dobbiamo migliorare e questa vittoria ci voleva. Colgo l’occasione per fare tanti auguri di buon Natale a tutti i tifosi rossoblu”.



OMNISPORT | 24-12-2020 11:24