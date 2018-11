Criscito sul derby: 'E' da anni che non vinciamo'

Domenica andrà in scena il derby della Lanterna fra Genoa-Sampdoria.

Domenico Criscito è tornato in rossoblu e vuole che il Grifone torni a trionfare in una stracittadina: “Sarà un’atmosfera strana dopo quello che è successo e nessuno lo dimenticherà mai. Il derby credo sia quello più bello del mondo – ha dichiarato a margine dell’evento di presentazione della Junior Tim Cup – e abbiamo avuto molto tempo per prepararla per via delle soste delle nazionali”.

Come ci arriva il Genoa: “Per noi è una gara importante e cerchiamo di dare sempre il massimo. Dobbiamo vincere perchè non succede da tanti, troppi anni. La fascia da capitano? Mi dà tanta responsabilità, ho già giocato 7 partita”.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 21:40