Crisi Benevento: squadra in ritiro, Inzaghi a rapporto

La quarta sconfitta consecutiva, terza in campionato cui aggiungere il ko interno contro l’Empoli in Coppa Italia, ha fatto scattare l’allarme in casa Benevento.

Dopo il rovescio di Verona, allora, il presidente Oreste Vigorito ha deciso di mandare la squadra in ritiro per ritrovare serenità giusta in vista della delicata gara interna contro lo Spezia che precederà la sosta. Come accaduto in passato, la squadra andrà a Venticano.

A precedere la partenza un summit con il direttore sportivo Pasquale Foggia e poi un confronto con il tecnico Filippo Inzaghi a cui è stata rinnovata massima fiducia.

Il Benevento ha 6 punti in classifica, frutto delle vittorie contro Sampdoria e Bologna, ma è anche la peggior difesa del campionato con 17 reti subite.

OMNISPORT | 04-11-2020 16:09