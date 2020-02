Crisi Cagliari, Maran alza la voce

"Nel primo periodo di questo ciclo non avevamo meritato, in queste ultime partite avremo meritato di più. Contro il Genoa nel secondo tempo abbiamo meritato nettamente di non tornare a casa senza punti, ma è un momento che gira così". Così si è espresso Rolando Maran al termine della gara contro il Grifone.

"Considerando la decisione di Oliva, che è stata presa scendendo dal pullman, oggi abbiamo avuto tre infortuni e questo ha cambiato tutto. Sono momenti in cui bisogna restare lucidi e affrontarli col piglio da uomini, con le emozioni di una squadra che vuole tornare a prendersi quello che merita".

"Nel primo tempo non siamo riusciti a stare alti ma nonostante questo non abbiamo subito nulla. Abbiamo avuto una supremazia nella ripresa incredibile. Sono abbastanza sincero quando dico le cose. Avevamo la sensazione di essere in dominio della partita, ma è mancato solo il gol. I cambi forzati mi hanno poi anche portato ad aspettare" ha concluso Maran.

SPORTAL.IT | 09-02-2020 18:09