Crisi Fiorentina, la mossa della curva

Non c'è pace per la Fiorentina: dopo la sconfitta con il Parma e la squalifica a Montella la curva è pronta a una nuova mossa per esternare la delusione dei tifosi.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Curva Fiesole e ATF non hanno intenzione di partecipare alla seduta a porte aperte di giovedì.

Piuttosto, scrive il quotidiano, andranno direttamente a parlare con Chiesa e compagni, e a loro verrà richiesta una gara appropriata all'importanza del match dato che la salvezza non è ancora matematica.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 11:34