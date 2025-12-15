Crisi Fiorentina, Udinese ultima chance per Vanoli: due ex tra i candidati alla successione

Il tecnico ha allenato la squadra al mattino, poi nel pomeriggio la decisione della dirigenza di non sollevarlo dall’incarico: deciderà la gara di domenica

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La gara di domenica contro l’Udinese deciderà il futuro di Paolo Vanoli alla Fiorentina: dopo la sconfitta di ieri col Verona la dirigenza del club toscano ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico fino al prossimo incontro di campionato. Tra i candidati alla successione due allenatori che si sono già seduti sulla panchina viola.

Fiorentina, fiducia a tempo per Vanoli

Il rendimento di Vanoli

Due ex tra i candidati alla successione

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fiorentina, fiducia a tempo per Vanoli

Fiducia a Paolo Vanoli, ma a tempo. Questo il verdetto emesso dalla dirigenza della Fiorentina oggi, dopo il lungo meeting seguito alla dolorosa sconfitta incassata ieri al Franchi nello scontro salvezza col Verona. Un k.o. che ha fatto precipitare la Viola, ultima in classifica, a 8 punti dalla zona salvezza. Vanoli, che ha allenato la squadra stamattina, ha un solo risultato a disposizione nel match di domenica contro l’Udinese: non dovesse arrivare la vittoria l’esonero sarebbe automatico.

Il rendimento di Vanoli

Vanoli, d’altra parte, era arrivato per dare una svolta alla Fiorentina dopo i risultati drammatici raccolti sotto la gestione di Stefano Pioli. Nelle 5 partite di campionato in cui l’ex terzino si è seduto in panchina, però, la Viola ha raccolto 2 pareggi e 3 sconfitte (consecutive). La media punti di Vanoli è quindi di 0,4 punti: la stessa di Pioli. Oltre che per il rendimento deludente, i dubbi della dirigenza nascono anche da alcune dichiarazioni del tecnico, incapace di creare unità all’interno dello spogliatoio: esemplare il caso del rigore “rubato” da Mandragora a Kean nella gara col Sassuolo, episodio che Vanoli aveva attribuito alla volontà di Gudmundsson di non andare a calciare dagli undici metri. Un’affermazione poi smentita dallo stesso islandese.

Due ex tra i candidati alla successione

Se Vanoli dovesse essere esonerato, su chi punterebbe la Fiorentina? Secondo la Gazzetta dello Sport al momento sono due i tecnici in pole position per sostituirlo, entrambi accomunati da un passato sulla panchina viola. La prima ipotesi è il ritorno di Pioli, ancora sotto contratto (fino al 2028) con la Fiorentina: il presidente Commisso e il d.s. Pradé sarebbero disposti a concedere una nuova occasione all’ex allenatore del Milan. L’altro nome è quello di Beppe Iachini, tecnico che ha guidato la Viola nella stagione 2019-20, dopo l’esonero di Vincenzo Montella, e poi nell’annata successiva si è alternato a Cesare Prandelli. Prima di ogni decisione, però, si attenderà il fischio finale di Fiorentina-Udinese.