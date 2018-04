Crisi Hamilton: Coulthard trova la spiegazione

Il campione del mondo Lewis Hamilton, nei primi tre Gran premi, ha ottenuto un secondo, un terzo e un quarto posto e per ben due volte ha terminato la gara alle spalle del suo compagno di squadra Bottas. "Lewis non ha saputo usare le gomme nel modo giusto – sentenzia David Coulthard, l'ex pilota della Williams, a Channel 4 -. Penso che il contatto tra Verstappen e Vettel sia stata l'unica nota lieta successa ad Hamilton in Cina".

Nonostante l'inizio non perfetto, il pilota britannico tuttavia si trova al secondo posto nel mondiale a soli nove punti da Sebastian Vettel e ha tutte le carte in regola per conquistare il quarto titolo in cinque anni.



SPORTAL.IT | 20-04-2018 12:20