Crisi Icardi, Wanda Nara accusa di nuovo l'Inter

Non si fermano le dichiarazioni spettacolari di Wanda Nara contro l'Inter. Il suo marito e assistito, Mauro Icardi, è a digiuno di gol in campionato più o meno da quando è cominciata la diatriba sul rinnovo del contratto, e Luciano Spalletti dopo la partita vinta contro il Parma ha puntato il dito proprio su questa questione.

Ma la moglie-agente del capitano nerazzurro nega con forza di essere una delle cause del momento di flessione del centravanti argentino, a secco da 7 partite in serie A (mai successo da quando è all'Inter).

"Spalletti non ce l’aveva con me, io non ho parlato del rinnovo, quando la società mi ha chiamato era per conoscersi meglio e per parlare di altre cose. Vorrei che Mauro fosse più tutelato dalla squadra, perché a volte escono delle cattiverie da dentro. La priorità è l’Inter: non ho mai chiamato per chiedere un rinnovo. Non abbiamo nessuna fretta, ci sono ancora due anni di contratto", è quanto ha detto a Tiki Taka, su Canale 5.

Sul momento di difficoltà evidente del marito, Wanda non è così d'accordo con gli addetti ai lavori: "Parliamo del niente, Mauro i gol li ha sempre fatti. A Parma Lautaro ha segnato anche per un grande movimento di Mauro, che è stato servito poco in questo periodo. Magari Spalletti poteva mettere prima Lautaro: il tecnico approfitti del fatto che lui e Mauro sono amici, fra loro non c’è rivalità".

La show-girl ha poi negato con forza la multa al rientro dalle vacanze ("inesistente"). Un versione che contrasta con quella di alcune fonti interne alla società, che hanno confermato che al giocatore è stata inflitta una sanzione di 100mila euro per il ritardo.

Queste le parole di Spalletti sul caso: "Icardi poco sereno? Da parte mia non gli ho creato nessun problema. Ci sono delle cose che vanno chiarite e dobbiamo farlo per forza, altrimenti se si lasciano lì a metà diventa più difficile per tutti. Qualche discorso di troppo è stato fatto e visto che ora abbiamo fatto un buon risultato, è il momento di parlare di queste cose che ci siamo tirati dietro per mesi".

SPORTAL.IT | 11-02-2019 11:30