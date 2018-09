Crisi Inter, il parere di Walter Zenga

Walter Zenga a 'Pressing' si è espresso così sulla crisi dell'Inter: "Spalletti in conferenza stampa ieri ha detto che l’Inter non è stata cattiva e non ha avuto le idee per vincere. E ha detto una cosa giusta, non basta essere bravi a giocare e a fare il compito richiesto. Ci vuole più grinta e più coraggio. Io sulla panchina dell’Inter? Non mettetemi in difficoltà con Spalletti che è un amico. Nella Playstation 2021 forse".

Gli episodi arbitrali contestati e il Var non utilizzato: "L’anno scorso era sperimentale. La cosa strana di quest'anno e, in particolare, degli episodi di Inter-Parma è che non hanno neanche detto all’arbitro di andare a vederli. A me addirittura l’anno scorso al VAR hanno confermato l’errore".

SPORTAL.IT | 17-09-2018 09:20