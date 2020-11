Crisi Inter, Zhang prende parola su Antonio Conte

Giornata importante in casa Inter , dove l’ assemblea dei soci ha approvato il bilancio dell’ultima stagione, chiusosi con un passivo di 102 milio ni di euro.

Per le società di tutto il mondo si tratta di un momento difficile, se non drammatico, dovuto alla gravissima crisi economica causata dalle conseguenze della pandemia di Coronavirus.

Il calcio, però, dopo lo stop forzato della scorsa primavera, sta andando avanti, seppur a fatica, ma anche i club più ricchi hanno dovuto subire ingenti danni economici con ripercussioni sulle operazioni di mercato, ridotte all’essenziale e senza spese folli.

Per l’Inter, in particolare, l’eliminazione nella fase a gironi della Champions League 2019-2020 ha pesato non poco, come peserebbe sul prossimo l’eliminazione in quella attuale, che si sta profilando.

A margine dell’assemblea dei soci hanno parlato tanto l’ amministratore delegato area sport, Giuseppe Marotta , quanto il presidente Steven Zhang .

Bocche cucite sull’aspetto sportivo e ovviamente anche sulla crisi di risultati che sta attanagliando la squadra di Antonio Conte , Marotta ha ribadito l’obiettivo di tornare a vincere nel breve periodo: “In un contesto di grande incertezza, l’ Inter ha intrapreso un nuovo cammino. Abbiamo conquistato il secondo posto in campionato, siamo ritornati a vivere il fascino di una finale europea dopo 10 anni di attesa. Abbiamo valorizzato giovani talenti che rappresentano il futuro sportivo e patrimoniale del Club. Sono state poste basi solide che, nel tempo, ci consentiranno di tornare alla vittoria. La crescita costante dei risultati, stagione dopo stagione, rimane il nostro obiettivo.”

Zhang ha invece speso parole di elogio per il lavoro di Conte: “L’obiettivo della stagione scorsa era quello di iniziare a creare una mentalità vincente, con senso di appartenenza e spirito di sacrificio. Poi provare a ridurre il gap con i nostri competitor. In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. Antonio è salito alla guida dell’Inter e da subito ne è diventato un vero leader”.

“In uno scenario di grande contrazione economica – ha concluso il presidente dell’Inter -, si consolida il progetto di crescita dell’Inter, basato sulla creazione di un marchio globale e su una visione innovativa del business che vede nelle nuove generazioni il target di riferimento primario. Il nostro impegno per il futuro è sempre rivolto a garantire sostenibilità aziendale e crescita della performance sportiva”.



OMNISPORT | 27-11-2020 14:34