Crisi Manchester United, Solskjaer sotto esame

L'effetto Solskjaer pare essere svanito. Il Manchester United ha perso sette delle ultime nove gare disputate, mostrando limiti caratteriali enormi. Tanti giocatori sono in difficoltà, su tutti De Gea (autore di errori incredibili) e Pogba, sempre meno coinvolto nel progetto.

Come riporta il Daily Mail, Woodward, manager del club, avrebbe deciso di confrontarsi con Solskjaer per capire i motivi di una crisi decisamente profonda. In estate, la rosa dei Red Devils cambierà notevolmente. Tanti i giocatori in uscita. In dubbio anche la permanenza di Pogba.

SPORTAL.IT | 26-04-2019 08:02