Crisi Milan: Giampaolo rischia tutto, ma c'è un big che lo difende

La sconfitta di Torino e il fitto calendario non aiutano di certo il Milan ad affrontare con serenità la crisi di gioco e di risultati: nonostante le parole della società rossonera, che ha confermato la fiducia al tecnico Marco Giampaolo, sembra già che il posticipo domenicale contro la Fiorentina, di scena a San Siro, possa già decidere il destino di una squadra ancora alla ricerca di un'identità precisa. A cercare di tranquillizzare l'ambiente, però, sono arrivate le parole di uno dei titolari indiscussi del Milan, Gigio Donnarumma, che in un'intervista a Sky ha confermato la vicinanza dei giocatori al tecnico abruzzese.

"Quella contro il Torino è una sconfitta che brucia, soprattutto per com'è andata la partita – ha dichiarato il portiere, che nonostante non abbia ancora 21 anni è già alla quinta stagione da titolare -. Dopo un risultato del genere, una giornata così buia, ho faticato a dormire, soprattutto perché ho visto la squadra dare tutto. Mi dispiace anche per tutti i tifosi. Nelle prossime partite dobbiamo continuare a seguire il mister perché stiamo lavorando bene, abbiamo grandi idee di gioco".

Donnarumma ha solo parole positive per Marco Giampaolo, nonostante l'avvio di stagione sottotono del Milan: "E' un grande allenatore, dispiace perché giovedì abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere. Siamo tutti con lui, è normale fare un po' di fatica all'inizio con nuove idee e giocatori nuovi. Dobbiamo continuare a seguirlo, ripeto, noi siamo tutti con lui".

L'estremo difensore campano torna ancora sulla partita contro i granata, ma resta positivo: "Stavamo giocando bene, poi dopo il primo gol subito ci siamo disuniti. Dobbiamo migliorare in questo, se fossimo rimasti compatti saremmo riusciti a portarla a casa. Però si è visto che abbiamo svoltato, abbiamo tenuto il pallino del gioco dall'inizio. Certo, brucia perdere una partita del genere, ma sono certo che siamo vicini alla partita della svolta che ci farà cambiare la stagione".

Dopo la disamina generale, Donnarumma si è poi concentrato sulle proprie prestazioni, e su qualche critica ricevuta proprio dopo la partita di giovedì sera: "E' giusto che ci si aspetti tanto da me, ed è giusto ci siano le critiche quando ci devono essere. Ho le spalle larghe per continuare a lavorare come ho sempre fatto, non è un errore a farmi perdere fiducia".

L'obiettivo dei rossoneri, quindi, resta quello di ritornare in Champions League, torneo che non vede la partecipazione del Milan dalla stagione 2013/14: "Io ci credo e dobbiamo fare di tutto per arrivarci – ha detto Donnarumma -, il Milan merita di stare lì, siamo un grande gruppo, una squadra giovane con tanta fame e voglia di riuscire, dobbiamo crederci tutti insieme".

Il match contro la Fiorentina, valevole per la sesta giornata di Serie A, si giocherà a San Siro domenica 29 settembre alle 20.45. L'incontro sarà diretto dall'arbitro Piero Giacomelli, della sezione arbitrale di Trieste.

SPORTAL.IT | 28-09-2019 08:59