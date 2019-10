Crisi Milan: rivoluzione Pioli e un rinforzo a gennaio

Il Milan, dopo la sconfitta con la Roma, si lecca le ferite e cerca il modo per rilanciarsi. La situazione è drammatica. Giovedì, contro la Spal, servirà un successo per riportare fiducia nell’intero ambiente rossonero, al momento con il morale sotto i tacchi. Stefano Pioli sembra intenzionato a rivoluzionare la formazione che scenderà in campo, a San Siro, contro la coriacea squadra allenata da Leonardo Semplici.

Tante le possibili novità nell’undici titolare rossonero. In difesa, per dare più solidità, soprattutto mentale, al reparto, potrebbe scendere in campo Duarte. Il brasiliano, arrivato in estate, avrebbe meno pressione rispetto a Davide Calabria e Andrea Conti. Atteso anche un cambio anche in cabina di regia con Ismael Bennacer che dovrebbe prendere il posto di Lucas Biglia (quest’ultimo è uno dei “colpevoli” secondo buona parte del popolo rossonero).

Spazio a volti nuovi anche in attacco. Suso dovrebbe accomodarsi in panchina a riposare. Al suo posto, probabile l’inserimento di Ante Rebic, altro giocatore appena arrivato al Diavolo e desideroso di dimostrare il suo vero valore.

Attenzione anche alla carta Giacomo Bonaventura. Il centrocampista offensivo pare aver ormai recuperato dai tanti problemi fisici e potrebbe entrare a gara in corsa. Il suo apporto alla causa potrebbe essere davvero prezioso.

Novità in campo ma anche dal mercato di gennaio. Forte la tentazione di cercare qualche opportunità che possa aiutare Stefano Pioli a migliorare il tasso qualitativo della rosa a disposizione. Il sogno resta Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona.

Per poter tentare il colpo Ivan Rakitic, sarebbe utile, da parte dei vertici del Milan, provare a cedere qualche giocatore, così da non avere problemi anche a livello di conti societari. Suso resta un nome caldo in uscita.

Il vero problema per il duo Boban-Maldini rimane quello di trovare club disposti ad investire su giocatori che, al momento, stanno deludendo ampiamente con la casacca rossonera.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 09:45