Crisi Napoli, l'appello di Auriemma fa il giro del web

Il Napoli resta impelagato nella crisi, torna da Udine con un pari striminzito e vede allontanarsi inesorabilmente la zona Champions. Il ritorno alla vittoria resta un miraggio per gli azzurri, mentre gli effetti del ritiro imposto ai calciatori da Ancelotti non sembrano aver sortito gli effetti sperati. La delusione dei tifosi è palpabile, sentimento di cui si fa portavoce il giornalista Raffaele Auriemma.

Il Tweet – Sul suo profilo Twitter il cronista-tifoso partenopeo rivolge un appello all’allenatore partenopeo: “Dopo 15 giornate di campionato il Napoli è a -17 dal primo posto occupato dall’Inter che, a detta di tutti, ha un organico meno competitivo della squadra azzurra. Credo che sarebbe rispettoso verso i tifosi, oltre che dignitoso per la sua storia, se Ancelotti si dimettesse”.

I precedenti – Un invito chiaro e diretto a togliere il disturbo, insomma. Del resto, non è la prima volta che Auriemma individua in Ancelotti il principale responsabile del notevole ritardo in campionato del Napoli, oltre che della mancanza di idee, di gioco e di valide soluzioni tattiche. Il tecnico di Reggiolo accoglierà la sua richiesta di lasciare “per rispetto verso i tifosi?”.

“Ha ragione” – Già, i tifosi. L’appello alle dimissioni di Auriemma suscita reazioni contrastanti. Alcuni supporter azzurri viaggiano sulle stesse lunghezze d’onda del telecronista: “Finalmente Raffaele”, scrive un follower. “Quindici giornate di figuracce”, rimarca una giovane sostenitrice del Ciuccio. Corrado invece fa un paragone con la stagione 2009-2010: “Ricordo Donadoni. Esonerato per sette punti in sette partite. Subentra Mazzarri, stessa squadra, e ci porta in Europa. Ora… una squadra forte l’anno scorso, oggi fa 5 punti in sette partite”.

“Ha torto” – La maggioranza, però, non condivide le opinioni del giornalista. “È da un bel po di tempo che le lei più di gonfiare la rete sta gonfiando le scatole. Ma è personale il problema con Ancelotti perché ne sta chiedendo le dimissioni e marcando a peste da un anno”, chiede Raffaele in maniera colorita. Anche Carmine dissente: “Lo vogliamo dall’allenatore, unico che in tutta la storia ha vinto e pure troppo, roba che questi 4/5 mercenari che stanno rovinando tutto neanche si sognano. Cacciamo Ancelotti, poi chi viene Gattuso? Ma non fatemi ridere: con Gattuso andremo in Champions sicuro?”.

“Vattene tu” – Altri usano toni ancora più espliciti e individuano tra i responsabili del flop…lo stesso Auriemma. “Quindi equipollente il discorso, lo si potrebbe applicare anche per i giocatori senza attributi e per i giornalisti che da anni fanno figure di m… in TV? Suvvia dia il buon esempio”, è il contro-appello di un tifoso. “Quindi un altro allenatore farebbe il miracolo di far resuscitare Ghoulam e Milik e trasformerebbe un magazziniere in un regista di centrocampo. Ma smettiamola, gli orrori sono stato fatti a giugno e sono irreparabili. Potrebbe venire anche Guardiola”, la chiosa di un altro sostenitore del Napoli.

