La crisi nera di Musetti: va subito ko a Montecarlo e sprofonda nel ranking. Ma per Bertolucci peggio Cobolli

Lollo, finalista nel 2025, perde 640 punti e scende dal quinto al nono posto, scavalcato da Auger-Aliassime, Shelton, Fritz e De Minaur. Molto grave pure lo scivolone di Flavio.

L’impressione – speriamo solo momentanea – è che le sliding doors della stagione di Lorenzo Musetti abbiano deciso di chiudersi in faccia al carrarino in quel “maledetto” quarto di finale degli Australian Open che stava dominando contro Novak Djokovic. La semifinale contro Jannik Sinner era ormai a un passo, poi invece sono arrivati i problemi fisici e un calvario che non sembra affatto destinato a chiudersi in tempi brevi. Da gennaio a oggi, infatti, il campione toscano ha giocato appena due partite. E le ha perse entrambe. La prima sul cemento di Indian Wells, la seconda sulla terra rossa di Montecarlo.

Montecarlo, il flop di Musetti contro Vacherot

Soprattutto questo ko sulla superficie più amata, contro l’enfant du pays Valentin Vacherot, fa ancora più male del precedente. Perchè arrivato dopo un periodo speso da Musetti a cercare di ritrovare la condizione migliore, perché rimediato su un campo che era stato amico appena un anno fa. Un ko dalle ripercussioni pesanti, proprio in considerazione dell’enorme ammanco di punti che comporta. Musetti ne lascia per strada 640 rispetto a quelli conquistati nel 2025, quando riuscì a spingersi fino alla finale. Ironia della sorte: pure quella scivolò via a causa di un infortunio, a vantaggio di Alcaraz.

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Quanti punti e quante posizioni perde Musetti

Dal quinto posto di inizio torneo, Musetti si ritroverà nono nella classifica ATP, scavalcato praticamente da tutti gli inseguitori. Da Auger-Aliassime a Shelton, che pure vive un momento no, da Fritz a De Minaur. Lollo potrebbe recuperare qualcosina a Barcellona, poi a Madrid dovrà difendere altri 400 punti. Paolo Bertolucci, in ogni caso, lo assolve. “Ha giocato la classica partita di un giocatore che rientra dopo parecchio tempo. Poca fiducia, poca sicurezza, qualche sprazzo fantastico, però purtroppo tanti errori“, le parole dell’ex azzurro di Davis a Sky. “Nessuna tragedia, contro Vacherot si può perdere. Peccato perché sul 4-1 al tie-break se avesse vinto il primo set probabilmente avrebbe potuto anche farcela”.

Bertolucci giustifica Lollo e condanna Cobolli

Diverso il giudizio di Bertolucci sull’altro azzurro reduce da un’eliminazione precoce e inattesa ai sedicesimi del Masters 1000 di Montecarlo: Flavio Cobolli. Se Musetti si è arreso a un giocatore in ascesa, il romano ha ceduto all’astro nascente Blockx, peraltro con polemiche nei confronti della giudice di sedia. “Sicuramente la sconfitta di Cobolli è grave – la stoccata di Bertolucci – perché ha perso due a zero contro un ragazzo che si affaccia adesso al circuito, che sicuramente ha delle buone qualità ma che andava superato anche con una certa facilità. Non ho visto la partita, ma quello è l’unico risultato veramente negativo“.