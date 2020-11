Crisi Real, Zidane si prende tutte le colpe

Brutta battuta d’arresto per il Real Madrid. I blancos vengono battuti sonoramente dal Valencia (4-1, tripletta di Soler). Zidane non cerca scuse e si prende tutte le colpe per una sconfitta che è dura da digerire.

“L’unico colpevole sono io perchè devo trovare delle soluzioni. Non ci sono scuse. Dopo il primo gol preso, siamo andati in crisi”, le parole dell’allenatore del Real Madrid riportate da Marca. Dopo la pausa per le nazionali, il Real Madrid tornerà in campo per sfidare il Villarreal (21 novembre).

OMNISPORT | 09-11-2020 07:29