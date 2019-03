Crisi Roma, anche Dzeko verso l'addio

L'allontanamento di Di Francesco non ha portato nessuno scossone positivo. La nuova Roma di Ranieri arranca. Dopo aver vinto, con grande sofferenza, all'esordio con l'Empoli, l'ex tecnico del Leicester ha perso, malamente, con la Spal. Una sconfitta che complica la corsa per un posto nella prossima Champions League.

La squadra appare poco motivata e con lacune evidenti. Senza il pass per la prossima edizione della Champions League, si parla di una rivoluzione totale in casa giallorossa. Sicuro l'addio di Ranieri. In tanti sarebbero in gioco per la panchina giallorossa. Sarri, considerato l'uomo giusto da cui ripartire, sembra "bloccato" al Chelsea. Conte pare irraggiungibile, più reali le candidature di Gasperini e Giampaolo.

Tanti i giocatori che potrebbero fare le valigie. Si discute molto sul futuro di Dzeko. Il bosniaco sta vivendo una stagione non esaltante. Il 33enne attaccante è alla sua peggiore annata, statisticamente parlando, da quando gioca nella capitale (solo sette gol in campionato). Inoltre, il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione e, al momento, il rinnovo pare congelato. A giugno, il bosniaco potrebbe fare le valigie (le offerte non mancherebbero, sia in Europa che in Cina).

Attenzione anche al futuro di Zaniolo. La giovane stella della Roma ha tanti estimatori. Senza la vetrina Champions (e i soldi che garantisce), la sua permanenza in giallorosso potrebbe essere a rischio. Il Real Madrid è alla finestra, pronto a farsi avanti in maniera importante. Da valutare anche tanti altri profili, tra cui Karsdorp, Kluivert, Perotti, Pastore ed El Shaarawy. Ranieri si augura che la sosta per gli impegni della Nazionale possa riportare il sereno in casa Roma.

SPORTAL.IT | 18-03-2019 10:00