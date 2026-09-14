Il ko nella finale dello US Open e la caduta di stile al termine del match hanno certificato il momento no della Tigre di Minsk. Per Andy e Martina potrebbe andarle anche peggio.

La sua era da regina del tennis si è chiusa nella peggior maniera possibile, con la sconfitta in finale dello US Open contro la nuova numero 1 del circuito WTA, Elena Rybakina, e con gli sfoghi trash – racchetta distrutta, maleparole sparse e occhiatacce verso il team – a cui purtroppo ha abituato. Per Aryna Sabalenka sta per aprirsi un nuovo capitolo della sua parabola umana e sportiva. Da lepre del ranking, ora le toccherà vestire i panni dell’inseguitrice. Ma, soprattutto, ora i suoi ko sono più numerosi dei successi nelle finali Slam. Un dettaglio statistico? Forse no per chi, come Andy Roddick e Martina Navratilova, sull’analisi dei numeri ha fatto scuola.

Roddick dubbioso su Sabalenka, difficile riprendersi ora

È da qualche mese che la Tigre di Minsk sta offrendo segnali di malessere forse più psicologico che tecnico, conditi dall’intenzione – ribaditi più volte – di staccare col tennis. Nel suo podcast “Served with Andy Roddick”, l’ex numero 1 si è chiesto se la sconfitta contro Rybakina non possa far precipitar la situazione. “Sono curioso di vedere come si adatterà, sospetto che sarà molto difficile motivarla nel tratto finale di questa stagione“, la paura dello statunitense. “Credo che questa sconfitta sarà un duro colpo per Aryna. Sarà interessante vedere come si riprenderà, ha giocato un buon tennis ma alla fine ha dovuto incassare un’altra dura sconfitta in tre set in una finale Slam”.

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Il 2026 della Tigre di Minsk: nessun titolo Slam all’attivo

Per Roddick non tutta la stagione della bielorussa è da buttare, anzi. “Il suo è un anno strano da analizzare, ha giocato due finali Slam, ha vinto diversi titoli WTA 1000, ha battuto tutte le migliori giocatrici. Eppure, non ha portato a casa alcun Major per la prima volta dal 2022. Ora ha quattro titoli Slam e cinque finali perse, tutte al terzo set. E il gioco delle possibilità è inevitabile. È molto facile parlare, analizzando quelle partite, di come avrebbe potuto vincere sette o otto titoli del Grande Slam, il che la metterebbe in una posizione privilegiata nel tennis femminile. Fatto sta, però, che ne ha vinte quattro su nove, meno della metà”.

Navratilova spietata con Aryna: “Dovrà ripartire da zero”

Piuttosto pessimista sul futuro di Aryna anche Martina Navratilova. “Rybakina ha giocato semplicemente benissimo, la sua è stata una prestazione incredibile e Sabalenka non ha potuto davvero far nulla per fermarla. È rimasta sulla difensiva per tutto l’incontro, è stata Rybakina a imporre tutto questo ed è stata una prova eccezionale da parte sua. Non me l’aspettavo. Non è tanto che Sabalenka abbia perso la partita, quanto piuttosto è Rybakina che l’ha vinta. Si è meritata questa vittoria e adesso Sabalenka dovrà ripartire da zero. Cosa farà la prossima volta se Rybakina giocherà altrettanto bene? Dovrà inventarsi qualcosa di nuovo“.