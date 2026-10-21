Situazione delicata in casa granata, con il tecnico umbro sulla graticola dopo l'amaro pareggio interno con la Scafatese: pochi i 14 punti conquistati in 10 partite

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

“14 punti in 10 partite? Son pochi”, parola di Serse Cosmi. È con questa laconica considerazione, accompagnata dal legittimo nervosismo post gara, che l’attuale tecnico della Salernitana aveva salutato sabato scorso la mixed zone dello stadio Arechi, dove si era appena consumato l’ennesimo deludente pareggio contro una Scafatese che si sta confermando squadra di categoria al ritorno tra i professionisti. Superata la boa della decima giornata di campionato, però, è inevitabile che si aprano delle riflessioni: un organico partito per competere per la promozione diretta, insieme a Bari e Catania, e ora addirittura ai margini della zona playoff, nonché a -11 dal Potenza capolista. E adesso, anche il tifo organizzato granata chiede a gran voce le dimissioni di Cosmi.

Salernitana in crisi, la contestazione degli ultras al Mary Rosy: chieste le dimissioni di Cosmi

Non è un’annata facile per i tifosi della Salernitana, ancora alle prese con la coda della tragica stagione sportiva 2024/25 e, successivamente, con le scorie lasciate dal ko in semifinale playoff contro l’Union Brescia di Corini. Il tutto, dopo una nuova estate di cambiamenti e investimenti importanti, che sarebbero dovuti servire a consolidare le basi gettate nello scorso campionato, durante il quale è arrivato anche un bomber di prima fascia come Facundo Lescano. E invece, la continuità tecnica targata Cosmi non sta portando i suoi frutti.

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Dopo i fischi dell’Arechi nella serata di sabato, il malcontento della piazza granata è esploso in particolare nel pomeriggio di ieri, martedì 20 ottobre, quando una delegazione di circa 70 tifosi, appartenenti alla Curva Sud Siberiano, al Centro di Coordinamento Salernitana Clubs e al Club “Mai Sola Salernitana”, ha raggiunto il centro sportivo Mary Rosy per un confronto diretto con Serse Cosmi. Un faccia a faccia durato una decina di minuti, alla presenza delle forze dell’ordine e dello SLO del club, nel corso del quale è stata manifestata tutta la delusione per il rendimento della squadra e per quanto accaduto durante e dopo il derby con la Scafatese. Esternazioni comprese.

Nel mirino dei sostenitori non ci sono soltanto i risultati, giudicati insufficienti rispetto alle ambizioni di inizio stagione. A pesare è anche l’atteggiamento dell’allenatore dopo il gol del momentaneo 1-1 firmato da Tascone. Il gesto rivolto verso la tribuna e le successive dichiarazioni in sala stampa hanno alimentato una frattura già evidente, trasformando la delusione e l’amarezza in una vera e propria contestazione nei confronti del tecnico.

Cosmi ha provato a spiegare le proprie ragioni, cercando di chiarire il significato del suo comportamento e le motivazioni alla base della tensione del post partita. Le spiegazioni, tuttavia, non sembrano aver convinto i rappresentanti del tifo organizzato, rimasti fermi sulle proprie posizioni. Il messaggio è tanto chiaro quanto inequivocabile: la fiducia è venuta meno e la richiesta è quella di rassegnare le dimissioni.

Una contestazione che si è poi estesa anche alla proprietà, ritenuta responsabile delle scelte tecniche e strategiche degli ultimi anni. “Iervolino è una sciagura”, è quanto recitava lo striscione apparso all’esterno del centro sportivo a margine del confronto con Cosmi. Ennesimo segnale di un malumore che non riguarda più soltanto squadra e allenatore, ma investe l’intera gestione della Salernitana.

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Serse Cosmi riflette sul futuro, ma dirige l’allenamento al Mary Rosy

Dopo il confronto con gli ultras, il futuro di Serse Cosmi resta il principale tema di discussione in casa Salernitana. La richiesta di dimissioni ha colpito profondamente l’allenatore, che si è preso del tempo per riflettere sulla propria posizione e ha affrontato la situazione con il suo staff e con il direttore sportivo Daniele Faggiano, anch’egli nel mirino dei tifosi dopo il mercato estivo.

La lettera di scuse del tecnico per gli atteggiamenti in mixed zone e sala stampa, arrivata due giorni dopo il 2-2 con la Scafatese, non è servita a placare le polemiche. Anzi. È sembrata piuttosto un palliativo in uno dei momenti più difficili della storia recente del club campano. Martedì sera, intanto, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale relativa a un passo indietro dell’ex Perugia, che si è regolarmente presentato al Mary Rosy per dirigere la seduta di allenamento. Un segnale che però non esclude ulteriori valutazioni nelle prossime ore.

E lunedì sera c’è il Picerno, in occasione del Monday Night dell’undicesima giornata della regular season. Peraltro, scherzo del destino, un avversario che l’allenatore lo ha appena esonerato. I lucani, infatti, hanno sollevato dall’incarico ad inizio settimana Claudio De Luca e al momento sono affidati ad interim a Guido Di Deo. Per i granata, c’è una trasferta delicatissima da preparare ma il clima di tensione rischia seriamente di compromettere avvicinamento e partita. E a questo punto la domanda sorge spontanea: fino a quando varrà la pena portare avanti quella che sembra a tutti gli effetti un’agonia sportiva?

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I possibili sostituti in caso di esonero di Cosmi

14 punti in 10 giornate, una media di 1,4 punti a partita e l’ultimo pareggio con la Scafatese che grida ancora vendetta. Numeri, in sintesi, di una squadra che sta rendendo ben al di sotto delle sue potenzialità e delle aspettative di piazza e addetti ai lavori. Il distacco di 11 punti dal Potenza capolista fotografa le difficoltà incontrate dai granata e rende sempre più urgente una svolta. In campo e fuori.

In caso di esonero o dimissioni di Serse Cosmi, non mancano di certo le idee in casa Salernitana. Alcuni sondaggi ci sono stati, per non farsi trovare impreparati qualora dovesse materializzarsi la separazione tra le parti. Fabio Caserta è la pista calda che sta prendendo quota nelle ultime ore, senza dimenticare l’ex Catania Domenico Toscano, che resta un profilo solido ed esperto, pur arrivando dall’agrodolce parentesi di Catania. Il “cannibale” delle promozioni, come amano definirlo in C, sarebbe pronto a rilanciarsi. E poi c’è Fabio Prosperi, soluzione low cost e allenatore reduce da una buona stagione alla guida della Cavese, società con cui ha deciso di non proseguire all’alba del mercato estivo.

La sensazione, però, è che fino a lunedì sera possa succedere davvero qualsiasi cosa. Dalle dimissioni di Cosmi alla possibile conferma a tempo, che troverebbe una risposta definitiva al termine dei 90 minuti del “Curcio”. In caso di sconfitta, per Cosmi diventerebbe inevitabile l’esonero. Ora tocca anche ai calciatori capire da che parte stare.