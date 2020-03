La sconfitta per 2-1 contro il Napoli è stata la sesta consecutiva in campionato per il Torino.

Attraverso il suo profilo Instagram Ansaldi ha voluto fare un appello: "Momento difficile per tutti. Però i veri guerrieri sono quelli che dopo la battaglia alzano la testa e pensano nella prossima battaglia. Dobbiamo continuare la lotta, perché la faremo insieme…".

Nella prossima giornata i granata affronteranno l'Udinese.



SPORTAL.IT | 01-03-2020 14:28