Crisi Torino, Rizzitelli: "Bisogna cambiare mentalità"

L’ex bomber granata ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb per presentare il match tra Roma e Torino due sue ex squadre in cui ha militato per anni e segnato molti gol.

La sfida è delicata soprattutto per i granata che stanno lentamente sprofondando verso il baratro che da luglio ad oggi ha vinto soltanto tre partite su 20. Rizzitelli racconta la sua preoccupazione per il Torino: “La squadra si è infilata in un tunnel dentro al quale non si vede la luce, i risultati parlano chiaro e la situazione è molto delicata. I granata hanno perso tutto: fiducia, autostima, serenità, bisogna praticamente ricostruire da zero e ripartire”.

Questo il suo pensiero deciso su mister Giampaolo: “Anche lui in questo momento deve capire che i ragazzi hanno bisogno di un altro modo di giocare, magari più brutto da vedere ma con quella “ignoranza” per far punti. Certamente il calendario non lo aiuta: con Roma e Napoli parti nettamente sfavorito, e anche contro il Bologna è una partita molto complicata”.

Infine due parole sul mercato di Gennaio, anche qui, l’ex attaccante granata ha le idee chiare: ““E’ da quelli che già ci sono che bisogna pretendere altro: uno o due acquisti non cambiano una squadra, perché in questa situazione non renderebbero nemmeno loro. Non sono i pochi innesti a trascinare gli altri, ma il contrario: devono essere gli otto o nove a trascinare gli eventuali nuovi arrivati”.

OMNISPORT | 15-12-2020 10:02