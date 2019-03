Cristian Bucchi non salva nulla

Il Benevento cade in casa del Livorno ponendo fine alla striscia di imbattibilità che durava da dieci partite in campionato.

Il tecnico dei giallorossi ha commentato la partita del “Picchi” con termini sconsolati, ma anche guardando al futuro: “Abbiamo meritato di perdere, tutti hanno fatto una brutta partita, ben lontana rispetto alle ultime dieci giornate – le parole riportate da 'Ottopagineit' – Siamo stati distratti sulle seconde falle. Però non dobbiamo commettere l'errore di pensare di non aver fatto il salto. Ho parlato con i ragazzi dicendo che hanno fatto la partita peggiore, che peggio di così non potremo fare, ma anche di cancellare tutto per pensare alla prossima gara. Stasera non c’eravamo”

Il ritiro ci farà bene. Dobbiamo lavorare al meglio in vista della Cremonese. Dovremo essere bravi a ridare la giusta continuità

Il ko costa comunque l'imminente inizio del ritiro: "Da domani petto in fuori e torniamo a essere quello che siamo con agonismo e cattiveria – ha aggiunto – Il ritiro ci farà bene, dobbiamo lavorare al meglio in vista della Cremonese. Dovremo essere bravi a ridare la giusta continuità".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 00:15