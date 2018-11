Cristian Bucchi si aspetta una reazione

“Bisogna lavorare e bisogna farlo bene e con continuità. A Carpi mi aspetto dai miei ragazzi una prova di carattere: devono essere dei leoni in campo. A volte anche le giocate dei singoli sono necessarie e in questa rosa ci sono tanti elementi che sono in grado di farle”, ha detto il tecnico del Benevento, Cristian Bucchi, consapevole dell’importanza della sfida con i biancorossi.

“I ragazzi devono avere fame e voglia di vincere: chiedo ai miei di lottare sino alla fine. Hanno tutti un grande potenziale, che fino ad adesso non è stato espresso. Ci sono state assenze importanti, che non mi hanno consentito di proporre alternative in fase difensiva. Nella mia testa ci sono vari modi di giocare: in avanti più volte abbiamo cambiato modulo in corsa, giocando con due punte e un trequartista o con due trequartisti e una punta” ha aggiunto il timoniere giallorosso.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 14:45