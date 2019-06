Cristiana Girelli non ci gira intorno: "Un sogno"

Cristiana Girelli si gode la tripletta segnata con l'Italia dei Mondiali femminili contro la Giamaica e ammette che una simile partenza per le Azzurre somiglia a un sogno. Ma allo stesso tempo ammonisce tutti a non considerare il resto del cammino nella competizione come una passeggiata.

"Siamo partite dall'Italia sperando di passare il turno e ce l'abbiamo fatta. Speravamo di poterci riuscire in questo modo, ma farcela è un vero e proprio sogno. Detto questo, però, rimaniamo con i piedi per terra perché c'è ancora tanto da fare".

"Quella di oggi è stata una vittoria davvero molto importante, perché tutti sapevano della forza della Giamaica. Nonostante questo però abbiamo dimostrato ancora una volta di avere grande carattere e di riuscire a restare concentrate. Dopo il grande entusiasmo per la vittoria sull'Australia era facile scivolare. Noi ci siamo".

SPORTAL.IT | 14-06-2019 20:44