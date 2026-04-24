Cristiano Camilo Munoz è morto dopo sei giorni di agonia, fatale la caduta al Tour du Jura

La conferma è arrivata dal suo stesso team che ha annunciato la morte del giovanissimo ciclista che aveva preso parte alle più importanti competizioni internazionali

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Con sgomento e l’inevitabile dolore che si accompagna alla diffusione di una simile perdita, il ciclismo e lo sport si è stretto dopo aver appreso della scomparsa di Cristian Camilo Muñoz. Il corridore colombiano è deceduto a sei giorni di distanza da un rovinoso incidente in cui è rimasto coinvolto durante la prima tappa del Tour du Jura, il 18 aprile scorso. Stamani le sue condizioni, già peggiorate, si sono aggravate in modo irreversibile. Aveva contratto una setticemia ed era stato trasferito in una clinica specializzata, ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

La conferma della morte di Munoz

La sua squadra, la Nu Colombia avrebbe deciso di non prendere il via della seconda tappa ed è stato proprio un loro comunicato, sentito quanto difficile a confermare la morte del corridore quasi inspiegabile, oggi che pare assurda per come si è consumata. Sui social, la tragica conferma che costituisce anche l’ultimo saluto del suo team a un ciclista che dava sulle due ruote “passione, disciplina e cuore”.

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La Federazione Ciclistica Colombiana si è unita al dolore che sta attraversando il mondo del ciclismo e a questo lutto inatteso, quasi assurdo.

“Con profondo dolore e sgomento, la Federazione Ciclistica Colombiana e il suo Comitato Esecutivo annunciano la scomparsa del talentuoso atleta di Boyacá, Cristian Camilo Muñoz Lancheros, ciclista della squadra NU Colombia, avvenuta venerdì mattina in Europa (giovedì sera in Colombia), a seguito di complicazioni mediche derivanti dall’incidente subito sabato scorso al Tour du Jura.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel ciclismo colombiano e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui strade e gare. Cristian sarà ricordato per la sua dedizione, la sua disciplina e il suo carattere, sia in sella che fuori.

Muñoz (20 marzo 1996) è approdato nel WorldTour nel 2019, entrando a far parte dell’UAE Team Emirates (fino al 2021); dopo la sua esperienza con la Coldeportes Zenú, tra il 2017 e il 2018. Successivamente, ha militato nell’EPM-Scott, squadra con cui ha corso nel 2022 e nel 2023, e dal 2024 è entrato a far parte della NU Colombia.

Tra i suoi successi si annoverano la vittoria della classifica a punti al Tour of Youth del 2017, due tappe nella stessa competizione e una tappa al Giro d’Italia del 2018 (categoria 2.2U).

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari, al signor Raúl Mesa, allo staff e ai compagni di squadra della NU Colombia, alla Lega Ciclistica Boyacá e all’intera comunità ciclistica nazionale, che oggi piange la perdita di una delle sue figure più importanti. Possano trovare conforto nei ricordi e nell’eredità che lascia come atleta e come persona in questo momento di dolore.

Restiamo uniti in segno di solidarietà e rispetto di fronte a questa perdita irreparabile.

Riposa in pace, Cristian Camilo. 🚴🏻‍♂️🖤”, si legge.

Chi era e come era approdato al ciclismo

Cristian Camilo Munoz, membro del team Nu Colombia negli ultimi due anni, ha corso come ricordato dal comunicato della Federciclismo per la UAE Emirates tra il 2019 e il 2021, al fianco di corridori come il fenomeno Tadej Pogacar. Ha ottenuto i suoi migliori risultati però da juniores, in particolare vincendo il Giro d’Italia U23 (2018), dove si è classificato 7° nella classifica generale. Era una promessa che, poi, ha mantenuto in parte. In questa stagione, ha ottenuto l’11° posto nella corsa su strada dei Campionati Nazionali Colombiani.