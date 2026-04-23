Cristiano Lucarelli esplode dopo l’assoluzione del figlio Mattia: tensione con i giornalisti e sfogo social

Dopo l’assoluzione in appello dei due calciatori, l'ex centravanti del Livorno accusa i giornalisti: "Ci avete infamato per 4 anni". Poi il messaggio al figlio su Instagram

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Corte d’appello di Milano ha assolto i calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni dall’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa californiana di 24 anni, relativa ai fatti del 27 marzo 2022. I giudici della prima sezione penale d’appello hanno pronunciato la formula piena del “fatto non sussiste”, ribaltando così le condanne di primo grado che avevano previsto pene tra i 2 anni e 5 mesi e i 3 anni e 7 mesi. Dopo l’assoluzione, si è registrato il duro sfogo dell’ex attaccante oggi allenatore Cristiano Lucarelli, padre di Mattia.

I calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti in appello

Secondo l’accusa, i due giovani calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni avrebbero partecipato a una violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana di 24 anni, la notte del 27 marzo 2022 a Milano. In primo grado erano arrivate condanne e, nel 2023, entrambi erano stati posti agli arresti domiciliari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In appello, però, la Corte ha ribaltato il verdetto con la formula piena del “fatto non sussiste”, portando all’assoluzione di tutti gli imputati. Le motivazioni della sentenza della Corte d’appello di Milano saranno depositate entro 90 giorni.

La reazione di Cristiano Lucarelli dopo l’assoluzione del figlio

Momenti di forte tensione all’uscita del tribunale di Milano, dove Lucarelli senior ha reagito in modo esplosivo dopo la lettura della sentenza. L’ex centravanti del Livorno ha urlato davanti alle telecamere prendendo di mira soprattutto i giornalisti: “Luridi, per 4 anni ci avete infamato. Fate adesso i titoloni: siete falsi e venduti”.

Poco prima, in aula, familiari e amici degli imputati avevano accolto l’assoluzione con abbracci e scene di gioia. Anche Lucarelli ha abbracciato il legale del figlio, l’avvocato Leonardo Cammarata, prima di sfogare la tensione colpendo un totem informativo all’interno del Palazzo di giustizia.

Lo sfogo su Instagram di Lucarelli senior

Successivamente Cristiano Lucarelli ha affidato il proprio pensiero a Instagram, dov’è seguito da poco meno di 28mila follower, commentando l’assoluzione del figlio.

“Mattia mio, per 4 anni hai dovuto subire di tutto: offese, infamie, minacce di morte. Ti hanno rovinato la carriera e molti ti hanno chiuso le porte. Oggi la giustizia ha emesso un verdetto chiaro: innocente. Ovviamente chi ti conosce personalmente nella nostra amata Livorno e fuori sapeva che sarebbe finita così”, ha scritto. Il post dell’ex allenatore di Ternana, Catania e Pistoiese ha generato reazioni contrastanti.