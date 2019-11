Cristiano Lucarelli: "Salviamo il salvabile"

"Ci sono dei problemi, è evidente, altrimenti non ci sarebbe stato il cambio di allenatore. La squadra non è sciolta e non è libera di testa, il mio lavoro è sia su questa stagione che sulla prossima. Intanto pensiamo a salvare il salvabile quest'anno, magari facendo il massimo come fece il Cosenza. Se non ci riusciamo, vorrei usare questi sei mesi per seminare in vista del prossimo campionato".

A dirlo, stando a quanto riporta tuttoc.com, è stato il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli.

SPORTAL.IT | 20-11-2019 14:42