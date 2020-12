Cristiano Ronaldo, dopo la sconfitta di martedì contro la Fiorentina e le rassicurazioni ai compagni e ai tifosi della Juventus, è volato a Dubai per partecipare ai Globe Soccer Awards, i riconoscimenti ai migliori calciatori e allenatori dell’anno che verranno assegnati domenica 27. CR7 è in corsa sia per il miglior calciatore del 2020 (sfida con Messi e Lewandowski) sia per il premio per il migliore del secolo (con Messi, Salah e Ronaldinho).

OMNISPORT | 24-12-2020 16:17