Cristiano Ronaldo, addio all’Al-Nassr: cifra record per la rescissione. Il Manchester United ci pensa, lo scenario con Messi

Cristiano Ronaldo in rottura totale con l’Al-Nassr. Dopo aver deciso di rinunciare alla sfida con l’Al Riyadh nella 20esima giornata della Saudi Pro League, il campione portoghese ha anche deciso di disertare l’allenamento della formazione saudita e ora l’addio potrebbe davvero arrivare.
- Ronaldo: i motivi della rottura
- La clausola da record con l’Al Nassr
- L’ipotesi Manchester United e lo scenario con Messi
Ronaldo: i motivi della rottura
Soltanto due mesi fa Cristiano Ronaldo aveva firmato il suo prolungamento del contratto con i sauditi dell’Al-Nassr ma a 41 anni suonati, il campione portoghese non vuole solo “partecipare” ma continuare a vincere. Il mercato di riparazione della squadra non è stato come si aspettava con CR7 che, secondo alcune fonti, sarebbe molto deluso dalla gestione del fondo PIF. I rivali dell’Al Hilal, allenati dall’italiano Simone Inzaghi, continuano a spendere sul mercato e firmano anche una stella come Benzema. Mentre l’unico colpo in entrata della squadra dell’ex Real Madrid, è stato il 21enne centrocampista iracheno Haydeer Abdulkareem e Cristiano a fare da comparsa non ci sta.
La clausola da record con l’Al Nassr
Cristiano Ronaldo ha sempre giocato con una fame pazzesca per i gol e per le vittorie. E anche a 41 anni non si accontenta solo di scendere in campo e partecipare, il portoghese vuole giocare con la stessa mentalità fino all’ultimo minuto della sua carriera. E per questo motivo non è da escludere completamente una mossa a sorpresa, anche estrema come quella della rescissione contrattuale. Di mezzo però ci sono i soldi, e sono tanti. Secondo i portoghesi di Report, l’idea di un addio è da prendere seriamente in considerazione mentre gli inglese del Sun rivelano che la clausola per liberarsi dal contratto di due anni firmato con l’Al Nassr ammonterebbe a 43 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro. CR7, insomma, ci deve pensare bene prima di prendere una decisione del genere.
L’ipotesi Manchester United e lo scenario con Messi
La notizia dello “sciopero” di Ronaldo ha fatto in fretta il giro del mondo del calcio e ha colpito soprattutto l’Inghilterra dove il campione portoghese si è reso protagonista di stagioni da sogno. Il Manchester United è stato, insieme al Real Madrid, la squadra a cui forse è legato più di tutte. E per questo motivo nelle ultime ore in casa Red Devils, il nome del campione portoghese è stato di nuovo accostato con insistenza. Ma al momento sembrano non esserci margini per un Ronaldo-tris, contratto troppo pesante e giocatore troppo ingombrante per una squadra che da anni fa fatica a ritrovare il suo posto in Premier League e sulla scena internazionale.
Le suggestioni però sono tante in questo momento e una punta decisamente in direzione degli Stati Uniti. La MLS è sempre pronta ad accogliere giocatori che portino maggiore popolarità al “Soccer”, Leo Messi si è rivelata una mossa vincente da questo punto di vista e Ronaldo lo sarebbe altrettanto. Non è detto però che la Pulce rimanga negli USA anche nella prossima stagione visto che negli ultimi giorni è spuntata la possibilità di un ritorno di cuore al Newell’s Old Boys. Ma l’ipotesi di Messi a Miami e Ronaldo magari con i Galaxy a Los Angeles, potrebbe essere di quelle intriganti per il pubblico americano.