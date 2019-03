Cristiano Ronaldo affaticato: ecco il piano di Allegri

Dopo i novanta minuti disputati con la maglia del Portogallo contro l'Ucraina, Cristiano Ronaldo giocherà probabilmente per intero anche la prossima partita della Nazionale lusitana contro la Serbia e tornerà a Torino con 180 minuti in più sulle gambe che preoccupano lo staff tecnico bianconero.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Massimiliano Allegri avrebbe già pronto un piano di gestione di CR7 in vista dei prossimi impegni decisivi della Juventus contro l'Ajax. Forte del vantaggio di 15 punti sul Napoli, e constatato anche il momento di forma di Moise Kean, il nuovo uomo copertina della Nazionale azzurra, il tecnico toscano è pronto a rinunciare a Ronaldo nelle prossime due trasferte di campionato contro Cagliari (martedì 2 aprile) e Spal (13 aprile).

Il cinque volte Pallone d'Oro potrebbe essere invece titolare sabato prossimo contro l'Empoli, ma anche nel big match casalingo contro il Milan in programma quattro giorni prima dell'andata dei quarti di Champions League contro l'Ajax ad Amsterdam. L'obiettivo è farlo arrivare al top per la sfida contro i Lancieri, decisiva per la stagione bianconera.

Ronaldo non gioca una partita di serie A dallo scorso 3 marzo (la trasferta di Napoli): dopo la panchina con l'Udinese, il giocatore non è stato neppure convocato per la trasferta di Genova.

Al termine della partita tra Brasile e Panama ad Oporto, l'ex compagno del Real Madrid Casemiro ha ammesso di rimpiangere la partenza di Cristiano Ronaldo, che considera unno dei motivi della crisi dei blancos (tre allenatori diversi nella stessa stagione): "Cristiano Ronaldo? Ci manca, è normale. Sarebbe la stessa cosa per ogni altra squadra, lui è il miglior giocatore del mondo. È stato un piacere giocare con lui, ma non è più un giocatore del Real Madrid".

