Cristiano Ronaldo al centro sportivo della Juventus: ultime ore di attesa

Mancano solo poche ore, poi la lunga attesa di Cristiano Ronaldo sarà definitivamente finita. Il portoghese potrà infatti fare ritorno alla Continassa, rimettendo piede nel centro di allenamento della Juventus per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus. E la sua forzata permanenza a Madeira, dove si era recato inizialmente per assistere la madre, colpita da ictus proprio in quelle settimane.

Cristiano Ronaldo è tornato a Torino nella serata di lunedì 4 maggio, atterrando a Caselle Torinese intorno alle 22:25. Con lui c'erano anche la compagna Georgina e i quattro figli. Il volo avvenne senza intoppi, dopo che i giorni precedenti erano stati caratterizzati da diversi disguidi organizzativi.

Nel frattempo l'attaccante della Juventus è rimasto ad allenarsi nella sua casa torinese, in ottemperanza ai dispositivi che impongono un autoisolamento di 14 giorni per coloro che hanno fatto rientro in Italia dall'estero. Un periodo che nel frattempo è trascorso.

Sarà martedì 19 maggio il grande giorno, con Cristiano Ronaldo che è atteso per quella data alla Continassa. Primo passo per lui saranno i test di rito al J Medical, per poi pianificare il programma di lavoro cui sarà sottoposto nei prossimi giorni.

L'ultima volta di Cristiano Ronaldo al J Medical risale a quella sfida della sua Juventus contro l'Inter, vinta dai bianconeri e che sembra ormai lontanissima nel tempo. Ma che ancora adesso è l'ultima partita disputata dalla squadra allenata da Maurizio Sarri.

La sensazione è che si tratti di una mera formalità, dato che Cristiano Ronaldo non ha mai smesso di allenarsi anche a Madeira (e la riprova è giunta dai tantissimi aggiornamenti social pubblicati dalla compagna Georgina).

Un CR7 insomma prontissimo a rimettersi a disposizione del gruppo. Sebbene, come noto, rispettando il distanziamento sociale.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 20:19