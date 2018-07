Cristiano Ronaldo alla Juventus: arriva l'offerta

Sembra fantamercato, ma non lo è: la Juventus ha davvero messo gli occhi su Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Correio de Manha, la dirigenza del club bianconero avrebbe avviato i contatti per il cinque volte Pallone d'Oro, che tutti danno in uscita dal Real Madrid. Il giornale lusitano si spinge addirittura oltre, sostenendo che la Vecchia Signora avrebbe già recapitato una prima offerta al Real, ed è pronta a sostenere un'asta con l'altro club a caccia di CR7, il Paris Saint Germain.

I massimi vertici della Juventus hanno incontrato il procuratore Jorge Mendes per l'affare Cancelo e hanno intavolato la trattativa per il fuoriclasse: un summit a cui avrebbero partecipato anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il numero uno FCA e Exor John Elkann, è l'indiscrezione riportata da Tuttosport.

Si fa sul serio: FCA potrebbe finanziare un'operazione dai costi ingenti, circa 250/280 milioni di euro per il cartellino ed un ingaggio che dovrebbe superare i 30 milioni all'anno. Si pensa anche ad uno escamotage per aggirare, ma nello stesso tempo rispettare, le regole Fair Play Finanziario.

Cristiano Ronaldo, reduce dall'eliminazione del suo Portogallo, non ha voluto dire nulla sul suo futuro: "Non è il momento di parlarne".

Sul ko con l'Uruguay: "Per me abbiamo giocato meglio di loro, meritavamo di più ma nel calcio è così: chi segna di più vince. Come capitano di questo gruppo sono orgoglioso del nostro lavoro, abbiamo lavorato tutti duramente, non è andata come volevamo e speravamo, ma questa nazionale portoghese continuerà a vincere. Sono sicuro che questa Nazionale continuerà ad essere una delle migliori del mondo, con grandi giocatori, con un gruppo fantastico e giovane, un gruppo che continua ad avere un’ambizione enorme di voler trionfare e per questo sono fiducioso e felice perché la nazionale continuerà ad essere fortissima".

SPORTAL.IT | 01-07-2018 09:30