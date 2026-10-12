Al Nassr, allarme sicurezza a Riad: rinviato il match di Champions. In tribuna anche il figlio di Ronaldo

Il match tra l’Al Nassr e il Neftchi Fargona di Champions Asia era previsto per le ore 20.15 ma un allarme lanciato dal ministero della difesa dell’Arabia Saudita: si temono attacchi missilistici

Una partita molto attesa con Cristiano Ronaldo che vuole dimenticare sul campo le sue disavventure con il Portogallo. Ma in Arabia Saudita e a Riad in particolare la situazione dal punto di vista della sicurezza continua a essere molto preoccupante con la capitale che è stata presa da attacchi provenienti dallo Yemen nel corso degli ultimi giorni. E il match tra l’Al Nassr di CR7 e la formazione uzbeka del Neftchi Fargona, valida per la Champions League d’Asia è stata posticipata.

L’allarme prima del match di Champions

C’era grande attesa a Riad per il match di Champions League asiatica tra l’Al Nassr e il Netfchi Fargona, del resto quando c’è di mezzo CR7 le aspettative sono sempre molto alte. La gara era in programma per le ore 20.15 ma qualche minuto prima del calcio d’inizio e dopo che erano state già annunciate le formazioni, è arrivato lo stop per motivi di sicurezza dopo un avviso pubblicato anche sui social dal ministero della difesa saudita. I giocatori sono tornati negli spogliatoi, mentre il pubblico è stato invitato a rimanere ai propri posti. All’interno del King Saud University Stadium c’è stato più di un attimo di paura e di preoccupazione nonostante i tentativi di tranquillizzare gli spettatori presenti. L’allarme è rientrato solo a distanza di un’ora con il match che è cominciato intorno alle 21.15.

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Il timore di attacchi missilistici

La situazione in Arabia Saudita continua a essere monitorata costantemente. Solo un paio di giorni fa, la capitale Riad è stata scossa da un doppio attentato missilistico all’aeroporto civile nel quale sono state registrate anche delle vittime. Prima della gara di Champions, altro momento di paura a causa di un nuovo missile lanciato dalla milizia Houthi verso Riad e che è stato intercettato e distrutto prima che potesse raggiungere la città. Momenti di tensione anche per lo stesso Cristiano Ronaldo visto che in tribuna, per assistere al match era presente anche il figlio maggiore del calciatore portoghese.

Ronaldo e l’intervista che ha scatenato i social

Non è il momento migliore per Cristiano Ronaldo, lo scontro in nazionale con il ct Jorge Jesus ha segnato momento decisamente inedito per il giocatore che per la prima volta si è visto messo in dubbio dal suo Portogallo. E CR7 è stato protagonista, suo malgrado, di un nuovo momento di polemica: la CNN portoghese ha infatti pubblicato un’intervista in cui Ronaldo si proclamava il migliore giocatore al mondo, una dichiarazione che ha subito fatto il giro del web e dei social provocando anche forti critiche. Ma accompagnata anche da un giallo visto che si trattava di dichiarazioni rilasciate nel 2025 con la CNN che si è vista costretta a cancellare i video e tutti i post collegati.