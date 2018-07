Cristiano Ronaldo-Allegri: contatto!

La trattativa in grado di cambiare la storia del calciomercato in Italia sta per entrare nella fase decisiva, che sarà poi anche quella conclusiva. Cristiano Ronaldo e la Juventus sono sempre più vicini e nell’attesa dell’annuncio che farà esplodere il popolo bianconero, non resta che agganciarsi a qualche dettaglio. Come quello regalato dal direttore generale dei campioni d’Italia, Beppe Marotta, ai giornalisti che hanno assistito alla presentazione di Emre Can: “Ci vediamo presto”… Poche parole, ma molto significative, anche perché accompagnate da un sorriso, lo stesso che il dirigente bianconero aveva sfoderato settimana scorsa, nelle prime ore successive all’annuncio anticipato dato dalla Spagna, dove sono sicuri da giorni che CR7 vestirà il bianconero. Insomma, non è più il momento delle “suggestioni”, altro copyright marottiano coevo a quel sorriso che aveva fatto capire come l’affare fosse tutt’altro che irrealizzabile.

Non è un segnale, ma qualcosa di molto più forte, la notizia del contatto telefonico tra Cristiano e Max Allegri, avvenuto nelle scorse ore e riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘La Stampa’. Prima del weekend, infatti, l’allenatore della Juventus ha fatto un salto a Milano per incontrare lo stato maggiore della dirigenza e fare il punto sul mercato: l’occasione è stata buona per un primo “assaggio” reciproco, Allegri in Italia, Ronaldo dalla sua lussuosa vacanza in Grecia. Un saluto cordiale e promettente, un altro “arrivederci a presto” giunto dopo che il portoghese aveva chiesto informazioni su Allegri all’unico allenatore italiano avuto in precedenza in carriera, Carlo Ancelotti. Difficilmente si sarà parlato di tattica, a quella e alla coesistenza tra le stelle dell’attacco bianconero, o almeno quelle che resteranno in rosa, dovrà pensare il tecnico livornese, magari già in queste prime ore di ritiro. Per sbloccare tutto però serve la famosa decisione del presidente del Real Florentino Perez sulla richiesta da recapitare alla Juventus: 100 milioni o poco più, poi l’affare si concretizzerà, previo saluto di Cristiano al popolo blanco. La conferenza d’addio tanto invocata da Perez non ci sarà, Ronaldo dovrebbe limitarsi a un freddo saluto d’addio ai tifosi via social network.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 10-07-2018 11:59